На морском судне угробили тысячи автомобилей на 401 млн долларов

В прошлую среду на борту Felicity Ace, перевозившего автомобили, вспыхнул пожар, пламя которого удалось потушить лишь сейчас - всё осложняли горящие электрокары. Теперь аналитики подсчитали, какой ущерб понесут владельцы груза.

Фото: Portuguese Navy Portuguese Navy

Хорошая новость заключается в том, что судно сохранило стабильность и не опрокинулось на один борт: это был бы страшнейший удар по экологии бассейна Атлантического океана. Вторая хорошая новость - не произошло никаких взрывов и ни один из членов экипажа не пострадал.

Плохих известий тоже хватает: судну необходим капитальный ремонт, что для владельца Felicity Ace, безусловно, станет ударом по карману.