В России отзывают больше 11 тыс. автомобилей Mercedes-Benz

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz объявил в России масштабную отзывную кампанию, которая затронет более 11,5 тысячи автомобилей. Проблемы обнаружили сразу у шести моделей — на принудительный ремонт отправят как кроссоверы, так и седаны компании. Речь идет как о новых машинах, которые были выпущены в прошлом 2021 году, так и в более старых моделях образца минимум 2018 года.

Фото: Mercedes-Benz Mercedes-Benz

Всего сервисная кампания затронет 11 673 автомобиля. Среди них купе CLS, седан E-Class, кроссоверы GLC, GLE, GLS, и флагманские седаны S-Class. У всех автомобилей обнаружили одинаковую проблему в системе охлаждения: негерметичность между контуром охлаждения и вакуумным контуром.

Владельцев всех неисправных автомобилей проинформируют о проблеме и пригласят в ближайший сервисный центр Mercedes-Benz, где сотрудники актуализируют программное обеспечение для насоса системы охлаждения и заменят электрический переключающий клапан.