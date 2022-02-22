BMW тестирует новую электрическую систему BMW xDrive

Производитель баварского бренда BMW проводит масштабные тесты новой электрифицированной системы, которая получит название BMW xDrive.

Фото: BMW BMW

Во время тестирования программу проверяют на моделях BMW iX и BMW i4 M50. В движение электромобиль проводит сразу два электрифицированных силовых агрегата.

Вся мощность переходит и на задний, и на полный привод. Бесперебойная работа системы позволит создать равномерную передачу момента между осями.

Производитель уверен в том, что система будет работать как положено, так как на процессе разработки конструкторы уделили внимание всем основным элементам.

В дальнейшем подобная функция будет использоваться и для других транспортных средств марки, которые выпускаются маркой и продаются на российском и мировом рынках.

Новая система xDrive позволяет преобразовать огромную мощность в молниеносную динамику движения.

Данная функция достигается при помощи постоянного взаимодействия всех основных опций и функций транспортного средства. Баварские машины всегда имели хорошее оснащение, которое действительно позволяло получать положительные результаты по итогам продаж.