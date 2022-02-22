BMW тестирует новую электрическую систему BMW xDrive

Производитель баварского бренда BMW проводит масштабные тесты новой электрифицированной системы, которая получит название BMW xDrive.
Во время тестирования программу проверяют на моделях BMW iX и BMW i4 M50. В движение электромобиль проводит сразу два электрифицированных силовых агрегата.
Вся мощность переходит и на задний, и на полный привод. Бесперебойная работа системы позволит создать равномерную передачу момента между осями.
Производитель уверен в том, что система будет работать как положено, так как на процессе разработки конструкторы уделили внимание всем основным элементам.
В дальнейшем подобная функция будет использоваться и для других транспортных средств марки, которые выпускаются маркой и продаются на российском и мировом рынках.
Новая система xDrive позволяет преобразовать огромную мощность в молниеносную динамику движения.
Данная функция достигается при помощи постоянного взаимодействия всех основных опций и функций транспортного средства. Баварские машины всегда имели хорошее оснащение, которое действительно позволяло получать положительные результаты по итогам продаж.
Стоимость новых автомобилей будет озвучена только после завершения тестов и начала серийного производства, запланированного на середину текущего года. В России машина появится до конца текущего года.