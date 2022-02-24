Проезд по платным дорогам станет дороже

С 25 февраля в России увеличится стоимость проезда на большинстве платных дорог, которыми управляет «Автодор». Как говорится в сообщении госкомпании, цены поднимут соответственно уровню инфляции прошлого года. Переписать тарифы Министерство транспорта предлагало еще в прошлом октябре, а объяснялось это ускорением темпов строительства новых дорог и дефицитом бюджетных средств.

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В «Автодоре» сообщают, что цена проезда по платным участкам дороги М-4 «Дон» от Москвы до Краснодара с 25 февраля увеличится на 6-6,9 процента. То есть дорога по 915-й километр М-4 станет для водителей легковушек дороже на 145-160 рублей.

Тариф на М-3 «Украина» повысят на 5-10 рублей или в общей сложности на 15-20 рублей при проезде всего 70-километрового участка.

акже изменится тариф и на М-11 «Нева». Плата за проезд 89 километров от Солнечногорска до Твери вырастет на 30 рублей. На участке от Санкт-Петербурга до Твери с 25 февраля будут брать на 140-150 рублей больше, а от Солнечногорска до Санкт-Петербурга – на 170-180 рублей больше в зависимости от дня недели.

На 260-километровом участке Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) от М-10 «Россия» до деревни Лисинцево цена вырастет на 135 рублей, а на коротких участках – на 5-15 рублей.