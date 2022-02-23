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1 час назад

Мигрантов начнут высылать из России за пьяное вождение

Lenta.ruиещё 2

МВД России предложило осуществлять высылку из России иностранных граждан в рамках административной ответственности и за миграционные, и за иные правонарушения, которые укажут в новом проекте КоАП, сообщает ТАСС.

Мигрантов начнут высылать из России за пьяное вождение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве рассказали, что мигрантов начнут высылать из России за нарушения правил дорожного движения, совершенные в пьяном виде, и правонарушения коррупционной направленности. Комплексный законопроект уже готов. В нем меры административного принуждения в виде административного выдворения за пределы страны и депортации объединены понятием «высылка за пределы России».

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