Мигрантов начнут высылать из России за пьяное вождение

МВД России предложило осуществлять высылку из России иностранных граждан в рамках административной ответственности и за миграционные, и за иные правонарушения, которые укажут в новом проекте КоАП, сообщает ТАСС .

В ведомстве рассказали, что мигрантов начнут высылать из России за нарушения правил дорожного движения, совершенные в пьяном виде, и правонарушения коррупционной направленности. Комплексный законопроект уже готов. В нем меры административного принуждения в виде административного выдворения за пределы страны и депортации объединены понятием «высылка за пределы России».