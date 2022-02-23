Где водитель должен всегда пропускать пешеходов?

Существуют определенные участки дорог, где водитель обязан всегда пропускать пешеходов. В случае не соблюдения правил, можно допустить возникновение аварийных ситуаций или получение крупного штрафа.
Пешеходы, вместе с водителями любых транспортных средств, являются полноценными участниками дорожного движения, поэтому с ними нужно считаться и учитывать их взгляды на жизнь. На большинстве регулируемых перекрестков устанавливаются пешеходные переходы, которые говорят о том, что водитель обязан пропускать пешеходов.
На прилегающей территории, а именно: рядом с многоквартирными домами, на парковках у торговых центров и даже на подъемных паркингах - здесь пешеходы имеют преимущество, поэтому нужно уступать им, пропуская. Если пешеходный переход не оборудован светофором, то водитель так же должен пропускать пешехода. В противном случае можно получить штраф от сотрудников правоохранительных органов или автоматических камер дорожного движения.
Есть еще одна категория пешеходов, которые являются инвалидами. Таких людей необходимо всегда видеть и выделять на дорогах, пропуская. Дело в том, что из-за особенностей здоровья, они не всегда могут контролировать ситуацию, а значит, водитель должен быть более внимательным и ответственным.