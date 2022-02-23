Chevrolet могут получить безвоздушные шины Michelin

Французская компания Michelin в ближайшие несколько лет планирует начать продажи шин Uptis с фирменной системой защиты от проколов собственной разработки. Как рассказал в интервью CNN президент Michelin North America Алексис Гарсен, это может произойти вместе с премьерой электрокара Chevrolet Bolt следующего поколения. Известно, что дебют новинки планируется в ближайшие три-пять лет, причем отнюдь не факт, что она сохранит прежнее имя. Michelin тем временем зарегистрировала уже более 50 патентов на своё изобретение.

Гарсен отметил, что следующее поколение Chevrolet Bolt может получить безвоздушные шины Michelin Uptis. Протектор такой шины выглядит точно так же, как обычный, однако вместо воздуха в ней применяются мягкие спицы из каучуковой смеси и полимерного стекловолокна. У такой технологии довольно много преимуществ: прежде всего это стойкость к проколам протектора, отсутствие необходимости следить за давлением и увеличенный срок службы. Правда, безвоздушные шины подойдут не ко всем колесным дискам, поэтому продаваться они будут комплектом — как колёса в сборе. В прошлом году шины Uptis уже испытывали на Mini Cooper.