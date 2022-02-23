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5 часов назад

Будущие Chevrolet могут получить безвоздушные шины Michelin

Motor.ru

Французская компания Michelin в ближайшие несколько лет планирует начать продажи шин Uptis с фирменной системой защиты от проколов собственной разработки. Как рассказал в интервью CNN президент Michelin North America Алексис Гарсен, это может произойти вместе с премьерой электрокара Chevrolet Bolt следующего поколения. Известно, что дебют новинки планируется в ближайшие три-пять лет, причем отнюдь не факт, что она сохранит прежнее имя. Michelin тем временем зарегистрировала уже более 50 патентов на своё изобретение.

Chevrolet могут получить безвоздушные шины Michelin
Фото: Motor.ruMotor.ru

Гарсен отметил, что следующее поколение Chevrolet Bolt может получить безвоздушные шины Michelin Uptis. Протектор такой шины выглядит точно так же, как обычный, однако вместо воздуха в ней применяются мягкие спицы из каучуковой смеси и полимерного стекловолокна. У такой технологии довольно много преимуществ: прежде всего это стойкость к проколам протектора, отсутствие необходимости следить за давлением и увеличенный срок службы. Правда, безвоздушные шины подойдут не ко всем колесным дискам, поэтому продаваться они будут комплектом — как колёса в сборе. В прошлом году шины Uptis уже испытывали на Mini Cooper.

Технологию безвоздушных шин Michelin впервые продемонстрировал в 2019 году, отметив, что разработка шла в течение нескольких лет — при участии концерна General Motors. Аналогичной разработкой занимается и компания Bridgestone — она уже показывала прототип шин под названием Air Free Concept, но он пока предназначен только для велосипедов. Испытывает подобные шины и Hankook — они получили название iFlex. Корейцы добавили, что такие шины позволяют вдвое уменьшить количество используемых при их производстве процессов — с восьми до четырёх.

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