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3 часа назад

Компания Mazda начала продажи нового кроссовера Mazda CX-50 в США

Car.ru

Руководство японского автомобильного концерна Mazda официально заявило о начале продаж обновленного кроссовера CX-50 на рынке США. Серийная сборка осуществляется на заводе бренда, расположенном в Хантсвилле (Алабама).

В США начались продажи нового кроссовера Mazda CX-50
Фото: Car.ruCar.ru

В настоящее время производитель не скрывает, что не собирается продать авто за пределами североамериканского рынка. Стоимость машины в базовой версии составит 28 025 долларов или 2,2 млн рублей. За более дорогую версию придется отдать чуть более 2,5 млн рублей.

Для сборки автомобиля используется современная модульная платформа, которая была дополнительно модернизирована для выпуска именно этой комплектации. Особенностью экстерьера становится панорамная крыша. Отличием в сравнении с ранее выпускаемой моделью становится видоизмененная решетка радиатора, доработанный передний бампер и увеличенный дорожный просвет.

В движение кроссовер приводит 2,5 литровый турбированный мотор мощностью 190 лошадиных сил. Вместе с ним работает шестиступенчатая автоматическая коробка передач и передний или полный привод. В салоне установлена продвинутая мультимедийная система, поддерживающая системы Android Auto и Apple CarPlay.

Позже будет представлена версия, оснащенная 2,5 литровым 250 сильным двигателем. За эту комплектацию придется отдать 37 625 долларов или 2,96 млн рублей.

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