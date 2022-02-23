Чем хороша Lada Vesta?

АвтоВАЗ является старым известным российским производителем автомобильной техники. За свою историю компания выпустила массу различных моделей. Сегодня среди российских автолюбителей продолжает пользоваться популярностью Lada Vesta.

Фото: Car.ru Car.ru

По внешнему виду авто стоит на порядок выше в сравнении с прошлыми моделями отечественного автобренда. Пятиместная Vesta в кузове седан обладает грузоподъёмностью в 400 кг.

Авто оснащается четырехцилиндровым 1.6-литровым стандартным силовым агрегатом, генерирующим 106 л.с. Транспортное средство получило следующие габариты: в длину – 4 400 мм, в высоту – 1 500 мм, в ширину – 1 800 мм. Вес Lada Vesta составляет 1 200 кг.

Модель получила пятиступенчатую механическую и автоматическую трансмиссию. Первую сотню автомобиль «выжимает» за 12 сек. Максимальная скорость Vesta составляет 175 км/час. Автотранспорт на сто километров потребляет примерно 7-8 л горючего.

Современный салон оснащается неплохой торпедо, мультимедиа системой и массой дополнительных функций. В дилерских фирмах модель стоит 850 000 руб. Чтобы приобрести авто с нормальной комплектацией понадобится выложить 1,2 млн. руб.