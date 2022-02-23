Чем хороша Lada Vesta?

АвтоВАЗ является старым известным российским производителем автомобильной техники. За свою историю компания выпустила массу различных моделей. Сегодня среди российских автолюбителей продолжает пользоваться популярностью Lada Vesta.
По внешнему виду авто стоит на порядок выше в сравнении с прошлыми моделями отечественного автобренда. Пятиместная Vesta в кузове седан обладает грузоподъёмностью в 400 кг.
Авто оснащается четырехцилиндровым 1.6-литровым стандартным силовым агрегатом, генерирующим 106 л.с. Транспортное средство получило следующие габариты: в длину – 4 400 мм, в высоту – 1 500 мм, в ширину – 1 800 мм. Вес Lada Vesta составляет 1 200 кг.
Модель получила пятиступенчатую механическую и автоматическую трансмиссию. Первую сотню автомобиль «выжимает» за 12 сек. Максимальная скорость Vesta составляет 175 км/час. Автотранспорт на сто километров потребляет примерно 7-8 л горючего.
Современный салон оснащается неплохой торпедо, мультимедиа системой и массой дополнительных функций. В дилерских фирмах модель стоит 850 000 руб. Чтобы приобрести авто с нормальной комплектацией понадобится выложить 1,2 млн. руб.
На вторичном авторынке за такую сумму денег можно приобрести неплохую семилетнюю иномарку. При этом многие автолюбители останавливают свой выбор на российских моделях, поддерживая отечественный автопром.