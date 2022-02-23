Lucid Air готовится к первому в своей истории отзыву

Руководитель автомобильного концерна Lucid Air официально заявил об отзыве транспортных средств, который станет первым в истории развития марки.

Решение о возврате электрифицированных машин было принято спустя несколько месяцев после торжественной презентации первого электрокара. Основной причиной отзыва становится проблема, выявленная с передними стойками транспортного средства. Производитель уверен, что могут возникать определенные проблемы, в том числе и дорожно-транспортные происшествия.

Владельцы всех машин, попадающих под отзыв, получат официальные письма, согласно которым нужно обратиться в ближайшие дилерские центры марки. Диагностическое обследование и проведение ремонта будет осуществлено за счет производителя. В случае если водитель оказывается от этого, то руководство компании снимает с себя ответственность за возможные проблемы во время эксплуатации авто.

Lucid проверит и при необходимости отремонтирует амортизаторы стоек, что может занять до четырех часов. Процедура будет выполнена в самый короткий срок, так как отзыв должен быть первым и единственным.