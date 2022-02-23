Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+16° в 
USD 80.42EUR 90.88
Войти в почту
1 час назад

Lucid Air готовится к первому в своей истории отзыву из-за проблем с подвеской

Car.ru

Руководитель автомобильного концерна Lucid Air официально заявил об отзыве транспортных средств, который станет первым в истории развития марки.

Lucid Air готовится к первому в своей истории отзыву
Фото: Car.ruCar.ru

Решение о возврате электрифицированных машин было принято спустя несколько месяцев после торжественной презентации первого электрокара. Основной причиной отзыва становится проблема, выявленная с передними стойками транспортного средства. Производитель уверен, что могут возникать определенные проблемы, в том числе и дорожно-транспортные происшествия.

Владельцы всех машин, попадающих под отзыв, получат официальные письма, согласно которым нужно обратиться в ближайшие дилерские центры марки. Диагностическое обследование и проведение ремонта будет осуществлено за счет производителя. В случае если водитель оказывается от этого, то руководство компании снимает с себя ответственность за возможные проблемы во время эксплуатации авто.

Lucid проверит и при необходимости отремонтирует амортизаторы стоек, что может занять до четырех часов. Процедура будет выполнена в самый короткий срок, так как отзыв должен быть первым и единственным.

В дальнейшем производитель планирует заранее тестировать выпускаемые электромобили, чтобы быть уверенным в их практичности и безопасности. На российском рынке электрокары марки пока не представлены.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители