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32 минуты назад

Можно ли сократить срок лишения прав?

Car.ru

Многие водители, которые по каким-то причинам лишились водительского удостоверения, интересуются вопросом о том, можно ли сократить срок лишения прав.

Можно ли сократить срок лишения прав
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Важно отметить, что срок лишения может быть разным. Тут все напрямую зависит от того, из-за какого нарушения водитель получил данное наказание.

Единственным способом сократить срок лишения становится подача жалобы, которая должна оформляться документально и в судебном порядке, это позволит решить все проблемы и, тем самым, снизить срок лишения водительского удостоверения. В случае если при повторном рассмотрение дела судья придет к выводу, что нарушение является не столь существенным, то он может пересмотреть приговор, изменив его в пользу уменьшения.

Также нужно учитывать, что есть несколько причин, которые могут становиться основой данного решения, а именно снижения срока лишения прав. Так, водитель обязательно должен раскаяться в совершенном нарушении. Кроме того, он должен оказывать содействие полицейским, которые проводят проверку. И называть явные причины, которые способствовали нарушению. В частности, если правонарушение было совершенно в состоянии определенных проблем со здоровьем, в том числе и беременностью. Или же нарушение произошло в состоянии аффекта. Порой ситуации бывают разные, поэтому водители ведут себя неадекватно. Но несколько банальных способов могут все изменить, снизив срок нарушения и позволив водителю быстрее вернуть себе удостоверение.

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