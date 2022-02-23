В России начали продавать ультрароскошный кроссовер Genesis GV80 с раздельными мультиконтурными креслами второго ряда. Максимальную комплектацию назвали Royal (в переводе с английского «королевский») — в иерархии «восьмидесяток» новая версия пришла на смену исполнению Elite. Дизельный Genesis GV80 Royal стоит от 7 390 000 рублей, бензиновая версия дороже на 400 тысяч рублей. Никто из конкурентов GV80 четырёхместный салон не предлагает.

Фото: Салон Genesis GV80 с раздельными креслами второго ряда Салон Genesis GV80 с раздельными креслами второго ряда

Российская сборка Royal — аналог американской комплектации Prestige Signature и южнокорейской версии с шестью посадочными местами. Раздельные кресла на втором ряду — не единственная особенность.

Задним пассажирам доступны 9,2-дюймовые планшеты, есть беспроводная зарядка для смартфонов, консоль с подстаканниками и сенсорным контроллером для индивидуальных настроек медиасистемы. Отделка сидений кожей Nappa с ромбовидной прострочкой, подогрев и вентиляция — штатное оснащение. Одна из немногих опций GV80 Royal — третий ряд сидений за 100 тысяч рублей.

Российские Genesis GV80 Royal могут быть только шестицилиндровыми. Дизельная версия с 3,0-литровым турбомотором развивает 249 лошадиных сил и 588 Нм, бензиновая модификация с 3,5-литровым двигателем — 379 лошадиных сил и 530 Нм. Полный привод и 8-скоростной «автомат» альтернативы не имеют.

С декабря 2020 года «восьмидесятки» сильно подорожали. Теперь базовая версия Genesis GV80 с «турбочетвёркой» 2.5 (249 сил, 422 Нм) стоит от 5 340 000 рублей (+1,29 миллиона рублей за неполные 15 месяцев), а максимальная комплектация Royal с четырёхместным салоном стоит 7 390 000 или 7 790 000 рублей в зависимости от типа двигателя (+1,39 миллиона рублей за неполные 15 месяцев).