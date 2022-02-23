Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+20° в 
USD 80.42EUR 90.88
Войти в почту
44 минуты назад

КАМАЗ собрал первую партию самосвалов КАМАЗ-65951

Car.ru

Руководство отечественного автомобильного предприятия КАМАЗ официально заявило о том, что выпущена первая партия новых грузовых транспортных средств, которые получили название КАМАЗ-65951. Речь идет о современных самосвалах, которые могут эксплуатироваться в различных сферах деятельности.

КАМАЗ собрал первую партию самосвалов КАМАЗ-65951
Фото: Car.ruCar.ru

Сборкой машин производитель занялся на главной сборочной площадке КАМАЗ. Грузовики оснащены мотором, полностью соответствующим основным требованиям и стандартам «Евро-5», которые в настоящее время применяются в автомобильной промышленности для большинства выпускаемых грузовых автомобилей.

Мощность силового агрегата составляет 450 лошадиных сил. Двигатель дополнен перфорированной рамой, аккумуляторными батареями повышенной мощности, а также оригинальной системой воздушных фильтров, которая полностью устраивает водителей. Дополнением становится яркий трехсекционный бампер, устанавливаемый спереди.

До конца текущего года производитель планирует выпустить 185 грузовиков, которые будут проданы заказчикам в рамках ранее оформленных контрактов сотрудничества. При этом до конца года всего самосвалов поколения К5 планируется выпустить более 300 единиц.

В 2023 году данные производственные показатели должны вырасти минимум в два раза, что позволит предприятию выйти на иной уровень развития.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители