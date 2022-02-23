КАМАЗ собрал первую партию самосвалов КАМАЗ-65951

Руководство отечественного автомобильного предприятия КАМАЗ официально заявило о том, что выпущена первая партия новых грузовых транспортных средств, которые получили название КАМАЗ-65951. Речь идет о современных самосвалах, которые могут эксплуатироваться в различных сферах деятельности.

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Сборкой машин производитель занялся на главной сборочной площадке КАМАЗ. Грузовики оснащены мотором, полностью соответствующим основным требованиям и стандартам «Евро-5», которые в настоящее время применяются в автомобильной промышленности для большинства выпускаемых грузовых автомобилей.

Мощность силового агрегата составляет 450 лошадиных сил. Двигатель дополнен перфорированной рамой, аккумуляторными батареями повышенной мощности, а также оригинальной системой воздушных фильтров, которая полностью устраивает водителей. Дополнением становится яркий трехсекционный бампер, устанавливаемый спереди.

До конца текущего года производитель планирует выпустить 185 грузовиков, которые будут проданы заказчикам в рамках ранее оформленных контрактов сотрудничества. При этом до конца года всего самосвалов поколения К5 планируется выпустить более 300 единиц.