Московским автомобилистам предложили снизить скорость

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выпустил документ «Методические указания по организации безопасного движения транспорта и пешеходов на придомовых и внутридворовых территориях». Одной из рекомендаций методички по предотвращению ДТП стало снижение скорости автомобилистов с помощью физических ограничений. Эту меру безопасности прокомментировал французский архитектор-урбанист Эдуард Моро в разговоре с «Мослентой».

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«Конечно, действенная мера по достижению безопасности пешеходов — ограничение скорости автомобилей. Есть много способов этого добиться, в том числе создавая непрямые изгибающиеся маршруты», — отметил эксперт.

Он добавил, что это решение было рассмотрено в документе ЦОДД.

Собеседник «Мосленты» также высоко оценил предложение по оптимизации и озеленению дворовых территорий.В ведомстве отметили, что методичка носит рекомендательный характер и добавили, что исключение возможности быстрой езды по двору решает проблему хаотичной парковки.