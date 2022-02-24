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55 минут назад

Volkswagen прекратил прием заказов на седан Passat в России

Газета.Ru

Российский офис Volkswagen объявил, что с 24 февраля марка прекращает прием заказов на седан Passat.

Volkswagen прекратил прием заказов на седан Passat в России
Фото: VolkswagenVolkswagen

В компании объяснили отказ от седанов снижением продаж автомобилей в этом кузове. Тенденции спроса продолжают смещаться в сторону сегмента SUV, отметили в VW.

Седан Passat предлагался в двух комплектациях по цене от 2 млн 733 тыс. рублей. Автомобили были доступны с 1,4-литровым мотором мощностью 140 л.с. и 2,0-литровым агрегатом мощностью 190 л.с., двигатели сочетались с 7-диапазонным «автоматом».

Внедорожная версия Volkswagen Passat Alltrack, которая вышла на российский рынок осенью 2021 года, остается в продаже, модель стоит от 3,81 млн рублей.

Производство Passat для европейского рынка было прекращено в конце прошлого года из-за внутренней конкуренции с моделью Arteon и большей популярности автомобилей в кузове универсал. Подробнее об отказе немецкой марки от популярной модели — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Jaguar Land Rover приостанавливает отгрузку новых автомобилей в РФ.

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