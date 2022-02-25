Германия не будет запрещать машины с ДВС. Но при одном условии

Министр транспорта Германии Фолькер Виссинг выступил против предложения Еврокомиссии ввести запрет на продажу автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателям после 2035 года. По мнению политика, нельзя полагаться только на электричество и водород, поэтому в правительстве рассматривают возможность перевода всех машин с ДВС на синтетическое топливо.

«Мы хотим разрешить двигатели внутреннего сгорания и после 2035 года, — цитирует Виссинга Motor1.com Italy. — Но возможно это будет только при одном условии: если все машины будут работать на синтетическом топливе».

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Политик считает, что «нужно оставаться технологически нейтральными» и «не полагаться на электричество и водород». Кроме того, он уверен, что существует «решение, позволяющее гарантировать, что автомобили не будут заправлены ископаемым топливом».

Переход на синтетическое топливо снизит вредные выбросы, но не потребует глобального переформатирования отрасли. Так, Audi накануне объявила, что её шестицилиндровый турбодизель EA897 уже сейчас может работать на «зеленом» дизеле, относящимся к категории гидрированных растительных масел (HVO). На подобные смеси родственная Bentley перевела весь автопарк логистической службы завода в английском Крю и за год смогла снизить выбросы углекислого газа на 233 тонны.

Топливо для англичан синтезировано фирмами Power Electrics и Green Biofuels, и в его состав входит только возобновляемое сырье: утильные жиры, овощи и масла. Синтетический дизель нечувствителен к низким температурам, долго хранится и имеет более высокое цетановое число (больше 70 вместо 45–48). А ещё отличается низким уровнем вредных выбросов: на 35 процентов меньше оксидов азота (NOx) и на 85 — твердых частиц.