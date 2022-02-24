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35 минут назад

Концерн Jaguar Land Rover приостанавливает отгрузку новых автомобилей в РФ

Car.ru

Популярный автомобильный концерн Jaguar Land Rover официально заявил о том, что временно останавливает отгрузку новых транспортных средств на российском рынке.

Jaguar Land Rover приостанавливает отгрузку автомобилей в РФ
Фото: Car.ruCar.ru

Основной причиной данного решения становится продолжающаяся нехватка полупроводников, а также дефицит новых моделей у дилеров, что тормозит продажи.

По сути, у производителя просто нет возможности для того, чтобы выпускать транспортные средства в нужном количестве и активно поставлять их к дилерам для проведения продаж.

Еще одной причиной того, что Jaguar Land Rover начали снимать автомобили с продажи становится «обвал» рубля к доллару и евро.

Ситуация кардинально пугает производителя, который не готов продавать машины по дешевой цене, тем самым теряя денежные средства, которые были затрачены на выпуск транспортных средств.

Когда ситуация восстановится и уровень продаж вернется к прежнему, пока сказать сложно. Не исключено, что проблемы продолжатся как минимум до середины текущего года.

Хотя, все может поменяться в любой момент, учитывая непредсказуемость, которая творится на мировом рынке.

Покупатели расстроены таким решением, так как хотели приобретать автомобили именно сейчас и не готовы ждать. Внедорожник пользуется спросом на мировом рынке, а значит, временное прекращение его выпуска может привести к существенному падению продаж.

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