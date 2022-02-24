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30 минут назад

Приостановлены поставки новых машин нескольких брендов в дилерские центры России

Деловая газета "Взгляд"

Поставки новых автомобилей в российские дилерские центры по ряду брендов приостановлены, прогнозируется резкий рост цен на машины, сообщил источник в дилерской компании.

Приостановлены поставки новых машин в дилерские центры РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да, по некоторым брендам», – сообщил источник РИА «Новости», отвечая на вопрос о приостановке поставок новых машин.

Кроме того, как сообщают другие источники в дилерской сфере, в связи с падениями национальной валюты прогнозируется резкий рост цен на новые машины в ближайшей перспективе.

Ранее рубль усилил падение на фоне санкций со стороны Британии.

Напомним, в Британии решили ограничить размер вкладов россиян в британских банках, запретили экспорт высокотехнологичной продукции в Россию, заморозили все активы ВТБ.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

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