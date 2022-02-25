Дышать в «трубочку» будут все: ГИБДД выходит на массовые рейды

ГИБДД нашла эффективный способ выявления максимального количества пьяных водителей. Массовые проверки запускают по всей стране, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Autonews.

Фото: ТАСС ТАСС

Как отметили в ведомстве, в ходе профилактической операции сотрудники ГИБДД будут останавливать все машины в потоке, чтобы убедиться, что водители трезвы. Если у инспекторов возникнут подозрения в обратном, избежать медосвидетельствования не получится.

Кроме этого, представители правопорядка отмечают, что сами граждане, ставшие свидетелями того, что каким-то автомобилем управляет пьяный человек, могут рассказать об этом по телефонам экстренных служб или сообщить дежурному по городу.