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1 час назад

Дышать в «трубочку» будут все: ГИБДД выходит на массовые рейды

Deita.ruиещё 1

ГИБДД нашла эффективный способ выявления максимального количества пьяных водителей. Массовые проверки запускают по всей стране, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Autonews.

Дышать в «трубочку» будут все: ГИБДД выходит на массовые рейды
Фото: ТАССТАСС

Как отметили в ведомстве, в ходе профилактической операции сотрудники ГИБДД будут останавливать все машины в потоке, чтобы убедиться, что водители трезвы. Если у инспекторов возникнут подозрения в обратном, избежать медосвидетельствования не получится.

ГИБДД подробно рассказала о новых правилах прохождения техосмотра с 1 марта

Кроме этого, представители правопорядка отмечают, что сами граждане, ставшие свидетелями того, что каким-то автомобилем управляет пьяный человек, могут рассказать об этом по телефонам экстренных служб или сообщить дежурному по городу.

В ГИБДД напомнили, что за управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрено суровое наказание в виде лишения прав на управление автомобилем сроком от полутора до двух лет, а также штрафа в размере 30 тысяч рублей.

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