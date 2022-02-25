Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+2° в 
USD 86.93EUR 97.77
Войти в почту
25 минут назад

Поставки автомобилей в Россию приостановлены

Рамблер

Ряд зарубежных автопроизводителей приостановили поставки машин российским дилерам, сообщает Autonews со ссылкой на представителей дилерских центров.

Поставки автомобилей в Россию приостановлены
Фото: ТАССТАСС

Дилеры, ссылаясь на производителей легковых транспортных средств, говорят, что главной причиной приостановки стали геополитические риски. На втором месте называется падение курса рубля.

В российских автосалонах пока затишье. Как сообщают в дилерских центрах, если есть необходимость в автомобиле, то лучше его приобрести сейчас, поскольку пока неизвестна судьба национальной валюты.

Япония анонсировала новые санкции против России

В январе 2022 года в России было куплено 91 тысяча новых машин. По словам экспертов, в текущем году спрос на автомобили снизился на 3,7% по сравнению с 2020 годом.

Российские банки на фоне падения курса рубля сильно повысили цены на покупку и продажу иностранной валюты. Так, 24 февраля доллар продавался за 101 рубль, евро — по 115 рублей.

Рубль падает в последние несколько дней на фоне обострения ситуации в Донбассе.

7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители