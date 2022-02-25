Поставки автомобилей в Россию приостановлены

Ряд зарубежных автопроизводителей приостановили поставки машин российским дилерам, сообщает Autonews со ссылкой на представителей дилерских центров.

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Дилеры, ссылаясь на производителей легковых транспортных средств, говорят, что главной причиной приостановки стали геополитические риски. На втором месте называется падение курса рубля.

В российских автосалонах пока затишье. Как сообщают в дилерских центрах, если есть необходимость в автомобиле, то лучше его приобрести сейчас, поскольку пока неизвестна судьба национальной валюты.

В январе 2022 года в России было куплено 91 тысяча новых машин. По словам экспертов, в текущем году спрос на автомобили снизился на 3,7% по сравнению с 2020 годом.

Российские банки на фоне падения курса рубля сильно повысили цены на покупку и продажу иностранной валюты. Так, 24 февраля доллар продавался за 101 рубль, евро — по 115 рублей.