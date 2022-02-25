Поставки автомобилей в Россию приостановлены

Ряд зарубежных автопроизводителей приостановили поставки машин российским дилерам, сообщает Autonews со ссылкой на представителей дилерских центров.
Дилеры, ссылаясь на производителей легковых транспортных средств, говорят, что главной причиной приостановки стали геополитические риски. На втором месте называется падение курса рубля.
В российских автосалонах пока затишье. Как сообщают в дилерских центрах, если есть необходимость в автомобиле, то лучше его приобрести сейчас, поскольку пока неизвестна судьба национальной валюты.
В январе 2022 года в России было куплено 91 тысяча новых машин. По словам экспертов, в текущем году спрос на автомобили снизился на 3,7% по сравнению с 2020 годом.
Российские банки на фоне падения курса рубля сильно повысили цены на покупку и продажу иностранной валюты. Так, 24 февраля доллар продавался за 101 рубль, евро — по 115 рублей.
Рубль падает в последние несколько дней на фоне обострения ситуации в Донбассе.