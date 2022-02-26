У Duster появилась топ-версия за 2,4 млн рублей

У Dacia Duster появилась новая топ-версия Extreme SE, которую в Великобритании оценили в 21 645 фунтов стерлингов (эквивалет 2,43 миллиона рублей). За эти деньги покупатель получит полноприводный дизельный кроссовер с оригинальными 17-дюймовыми дисками, оранжевыми вставками на радиаторной решётке, рейлингах и наружных зеркалах; комбинированная отделка интерьера будет украшена яркой прострочкой, а оснащение окажется максимальным.

Маркетологи Dacia предлагают богатую комплектацию Extreme SE даже для базового моноприводного кроссовера с бензиновым двигателем 1.0 TCe. В этом случае цена снизится до 17 495 фунтов стерлингов (1,96 миллиона рублей), хотя по опциям компромисса не будет.

Самый динамичный переднеприводный Duster Extreme SE со 150-сильным турбомотором 1.3 Tce и 6-ступенчатым «роботом» EDC обойдётся в 20 845 фунтов стерлигов (2,34 миллиона рублей), а доплата за экономичный 115-сильный турбодизель 1.5 BlueDCi и полный привод составит 800 фунтов стерлингов (90 тысяч рублей).

Вне зависимости от выбранного двигателя покупатель получит кроссовер с 8-дюймовым тачскрином мультимедиасистемы, климат- и круиз-контролем, подогревом сидений, камерами кругового обзора, бесключевым доступом и навигацией.

Для кроссоверов с пакетом Extreme SE доступны уникальный серый цвет кузова и антрацитовые алюминиевые диски, а отказаться от оранжевых декоративных вставок и тёмной отделки салона с матовым хромом нельзя.