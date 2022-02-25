В Приморье начались проблемы с поставками подержанных авто из Японии

Продавцы подержанных японских машин из Приморья объявили об отмененных рейсах с автомобилями из Японии. Часть японских компаний прекратила принимать ставки российских импортеров на автомобильных аукционах, что может быть связано с рисками неплатежей российских предпринимателей, сообщает агентство PrimaMedia
«Действительно, собственник компании отменил судозаход в Россию по каким-то своим соображениям, явно политическим. Это один из тревожных сигналов, но таких компаний достаточно много, и найти замену не составит проблем», — рассказал руководитель компании CarWin Дмитрий Забора.
Как уточняет агентство «ФедералПресс», пока в Японии сняли только один рейс – компании SL.
«Опять же, до конца не понятно, из-за чего. Но так как взаиморасчеты проходят в валюте, скорее всего, они, чтобы не потерять деньги, сняли или перенесли этот рейс. Также в связи с плавающим курсом многие снимают свои машины с рейсов – потому что размер пошлины зависит от цены авто, а из-за курса они сильно подорожали», – рассказал агентству Константин Тарасов, генеральный директор Priority Auto.
Ранее сообщалось, что Япония ввела новые санкции против России в связи с ситуацией на Украине.