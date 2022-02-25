В Приморье начались проблемы с поставками подержанных авто из Японии

«Опять же, до конца не понятно, из-за чего. Но так как взаиморасчеты проходят в валюте, скорее всего, они, чтобы не потерять деньги, сняли или перенесли этот рейс. Также в связи с плавающим курсом многие снимают свои машины с рейсов – потому что размер пошлины зависит от цены авто, а из-за курса они сильно подорожали», – рассказал агентству Константин Тарасов, генеральный директор Priority Auto.