Renault остановит производство в Москве

Производство на московском заводе Renault будет временно приостановлено с 28 февраля по 5 марта. Причиной стали перебои в поставке комплектующих, связанные усилением пограничных режимов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе марки.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости» Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

«Перебои, прежде всего, связаны с усилением пограничных режимов в странах транзита и вынужденной необходимостью изменения ряда сложившихся логистических маршрутов. Нам важно подчеркнуть, что это из-за логистики», — рассказал официальный представитель Renault в России.

В компании также отметили, что Renault является лидером локализации среди иностранных производителей, имея более 2000 баллов в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного с правительством РФ.

«Тем не менее есть некоторые комплектующие, которые поставляются из других стран», — заявили в компании.

В Renault отметили, что работают над поиском решения для скорейшего возобновления производства.

Ранее сообщалось, что несколько иностранных автомобильных компаний останавливают отгрузки автомобилей в адрес российских дилерских предприятий с 24 февраля.