ГИБДД предупредило водителей о массовых проверках

Сотрудники ГИБДД проведут рейды и массовые проверки водителей в ряде российских регионов, сообщается на сайте ведомства.

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Так, профилактические мероприятия пройдут в Ивановской, Самарской, Курской, Липецкой, Омской и Пензенской областях, а также на территории Октябрьского и Ленинского районов Кирова и в Смоленске.

В Тверской области 25-27 февраля инспекторы ГИБДД будут проверять водителей на предмет алкогольного опьянения.