ГИБДД предупредило водителей о массовых проверках

Сотрудники ГИБДД проведут рейды и массовые проверки водителей в ряде российских регионов, сообщается на сайте ведомства.
Так, профилактические мероприятия пройдут в Ивановской, Самарской, Курской, Липецкой, Омской и Пензенской областях, а также на территории Октябрьского и Ленинского районов Кирова и в Смоленске.
В Тверской области 25-27 февраля инспекторы ГИБДД будут проверять водителей на предмет алкогольного опьянения.
В Красноярке в пятницу вечером на улицы вышли 20 дополнительных патрульных автомобилей ДПС. Всего в Красноярске и Дивногорске работают более 40 экипажей. Они будут выявлять нетрезвых водителей.