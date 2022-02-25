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1 час назад

ГИБДД предупредило водителей о массовых проверках

Елена Прошина

Сотрудники ГИБДД проведут рейды и массовые проверки водителей в ряде российских регионов, сообщается на сайте ведомства.

ГИБДД предупредило водителей о массовых проверках
Фото: ТАССТАСС

Так, профилактические мероприятия пройдут в Ивановской, Самарской, Курской, Липецкой, Омской и Пензенской областях, а также на территории Октябрьского и Ленинского районов Кирова и в Смоленске.

В Тверской области 25-27 февраля инспекторы ГИБДД будут проверять водителей на предмет алкогольного опьянения.

В Красноярке в пятницу вечером на улицы вышли 20 дополнительных патрульных автомобилей ДПС. Всего в Красноярске и Дивногорске работают более 40 экипажей. Они будут выявлять нетрезвых водителей.

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