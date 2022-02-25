Калужский завод Volkswagen приостановил работу

Автомобильный завод немецкого компании Volkswagen в Калужской области приостановил работу на неопределенный срок. Это связано с перебоями в поставках импортных комплектующих, сообщили ТАСС в пятницу в едином информационном центре автопроизводителя.

"В связи со сложившейся ситуацией, производство в Калуге приостановлено на неопределенный срок из-за проблемы перебоя поставки с комплектующими из заграницы", - сказали в компании.

Завод Volkswagen Group Rus расположен в технопарке "Грабцево" в Калуге. На территории предприятия находится автомобильное производство Volkswagen и KODA, а также завод по производству бензиновых двигателей 1.6 MPI серии EA211. На автомобильном заводе производятся модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и KODA RAPID, его максимальная производственная мощность составляет 225 тыс. автомобилей в год. Мощность нового современного завода по производству двигателей в Калуге составляет 150 тыс. двигателей в год.