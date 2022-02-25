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2 часа назад

Калужский завод Volkswagen приостановил работу из-за перебоев с поставкой комплектующих

ТАСС

Автомобильный завод немецкого компании Volkswagen в Калужской области приостановил работу на неопределенный срок. Это связано с перебоями в поставках импортных комплектующих, сообщили ТАСС в пятницу в едином информационном центре автопроизводителя.

Калужский завод Volkswagen приостановил работу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В связи со сложившейся ситуацией, производство в Калуге приостановлено на неопределенный срок из-за проблемы перебоя поставки с комплектующими из заграницы", - сказали в компании.

О сроках возобновления работы не сообщается.

Завод Volkswagen Group Rus расположен в технопарке "Грабцево" в Калуге. На территории предприятия находится автомобильное производство Volkswagen и KODA, а также завод по производству бензиновых двигателей 1.6 MPI серии EA211. На автомобильном заводе производятся модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и KODA RAPID, его максимальная производственная мощность составляет 225 тыс. автомобилей в год. Мощность нового современного завода по производству двигателей в Калуге составляет 150 тыс. двигателей в год.

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