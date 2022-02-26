Особенности подготовки автомобиля к весне

С приближением весны многие автомобилисты начинают задумываться о необходимости подготовки машины. Имеются особенности, о которых знают опытные водители, помимо смены шин они проводят и другие, крайне важные мероприятия.

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С наступлением тепла, после окончания зимы, недостаточно просто тщательно вымыть машину, существуют и другие процедуры для подготовки автомобиля к эксплуатации на протяжении марта-мая.

Прежде всего, необходимо очистить хромированные детали от химических реагентов, которыми зимой посыпали дорожное покрытие. Для этого предназначены составы для снятия окислов.

Второй операцией должна стать очистка лобового стекла специальным средством, которое уберёт не только следы реагентов, но и малозаметные шероховатости и разводы. Далее нужно промыть заднее стекло, а также боковые.

Внимания требуют и фары головного света. Их передняя панель сделана из поликарбоната, который рекомендуется промыть средством, предназначенным для устранения царапин на кузове. Таким образом, фары получат прежнюю прозрачность.

Салон необходимо пропылесосить, уделив значительное внимание ковровому покрытию. Для этого лучше всего использовать пенящиеся средства, предназначенные для чистки ворса. Надо также заменить щётки стеклоочистителя.