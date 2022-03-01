Jeep раскрыл внешность первого электрического кроссовера

Генеральный директор Slellantis Карлос Таварес раскрыл внешность первого электрического кроссовера Jeep. Рендеры новинки показали в ходе большой конференции концерна. Пока безымянный компактный Jeep будет представлен до конца года, а продажи модели начнутся в первом квартале 2023-го. Вероятно, основой «батарейного» Jeep послужит французская платформа e-CMP, знакомая по Peugeot e-208, хотя пока Stellantis умалчивает о технике.

Фото: © Перспективный электрический кроссовер Jeep © Перспективный электрический кроссовер Jeep

Дизайн первого серийного электромобиля Jeep выдержан в духе топливных моделей — новинка похожа по форм-фактору на обновлённый Compass, имеет характерные обводы крыльев и фирменную имитацию радиаторной решётки.

В угоду обтекаемости стилисты Jeep спрятали задние дверные ручки и уменьшили площадь передних воздухозаборников, но других ухищрений нет — на рендерах видны традиционные зеркала заднего вида и обычные колёсные диски. Интересно реализованы фары — оптика составная и затемнённая, но ничего подобного Jeep доселе не делал. Фонари с X-образным рисунком диодов напоминают о «младшем» Renegade. Дорожный просвет по меркам кроссоверов солидный.