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3 часа назад

Стало известно, насколько подорожают автомобили Lada весной

Motor.ru

Портал «Лада.Онлайн» выяснил у дилеров подробности о грядущем подорожании модельного ряда Lada, которое запланировано на 1 марта 2022 года. Изначально предполагалось, что с наступлением весны цены вырастут на 14-30 тысяч рублей, однако согласно новой информации от продавцов, стоимость увеличится более значительно — на 34-60 тысяч рублей. Причем в большей степени подорожает модель Lagrus, которая прибавит разом 60 тысяч рублей.

Стало известно, насколько подорожают автомобили Lada весной
Фото: © Lada© Lada

Первым о грядущем повышении цен на Lada сообщил паблик Kviring Drive Вконтакте: инсайдеры предупредили, что АвтоВАЗ уже традиционно скорректирует прайс-листы в первый день месяца. Это подорожание станет вторым для Lada с начала 2022 года.

Теперь же дилеры уточнили, что с наступлением весны к стоимости Lagrus прибавят 60 тысяч рублей, Vesta станет дороже на 50 тысяч рублей, прибавка к цене XRay составит 40 тысяч рублей, а стоимость Granta вырастет на 34 тысячи рублей. С большой долей вероятности, корректировка затронет и семейство Niva, которое включает Niva Legend и Niva Travel, однако информации о том, насколько подорожают эти внедорожники, пока нет.

Ранее Лука де Мео, глава Renault Group, в которую входит АвтоВАЗ, отмечал, что российский автопроизводитель использует около 20 процентов иностранных комплектующих, так что логично предположить, что повышение цен связано со резкими скачками курса валют.

В настоящее время рекомендованные розничные цена на Granta начинаются от 598,9 тысячи рублей, Vesta стоит от 862,9 тысячи рублей, Lagrus — от 829,9 тысячи рублей, XRay — от 826,9 тысячи рублей, Niva Legend — от 693,9 тысячи рублей, а Niva Travel — 879,9 тысячи рублей.

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