В России захотели расширить курс подготовки водителей

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил письмо на имя главы ГИБДД МВД России Михаила Черникова, в котором заявил о необходимости расширить курс подготовки водителей в стране, передает RT.

Он указал в своем обращении, что в настоящее время для получения права управления транспортным средством россияне должны пройти соответствующее обучение. При этом, как отметил автор, сегодня будущие водители в ходе подготовки практически не получают какие-либо знания относительно способов избежать чрезвычайных ситуаций на дороге.

В то же время в РФ есть частные школы противоаварийного и экстремального вождения, курсы которых очень популярны у граждан, желающих получить такие дополнительные знания, необходимые им для повышения своей безопасности на дороге.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность включения курса противоаварийного вождения в общий курс подготовки граждан, претендующих на получение права управления транспортным средством, с том числе мототранспортом», — сказано в тексте послания.

Ранее в Госдуме предложили ввести ученические права, которые следует выдавать выпускникам автошкол, взяв за основу опыт других стран.