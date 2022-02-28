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2 часа назад

General Motors опроверг остановку поставок автомобилей в Россию

Газета.Ru

Компания General Motors не принимала решение об остановке поставок автомобилей в Россию, никаких официальных писем по этой теме от GM в адрес дилера не направлялось, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании.

General Motors опроверг остановку поставок автомобилей в Россию
Фото: © Chevrolet© Chevrolet

«В любой ситуации GM обязуется соблюдать законы и правила рынков, где ведется наш бизнес, включая применимые экономические санкции США и законы и правила экспортного контроля. Мы работаем в режиме реального времени и постоянно следим за развитием событий», — заявили в GM.

В компании отметили, что продолжают оценивать последствия санкций, объявленных правительством США, а также более широкие экономические факторы и факторы безопасности. При необходимости в GM примут меры для «реализации стратегий смягчения последствий», добавили в пресс-службе.

О возможной приостановке отгрузок автомобилей концерна General Motors в адрес российских дилерских предприятий сообщали ранее «Ведомости». В концу прошлой недели было известно как минимум о семи брендах, которые решили либо собираются принять решение о приостановке поставок машин в РФ.

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