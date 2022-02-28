Nokian ответил на слухи о закрытии российского шинного завода

Финская Nokian Tyres разъяснила ситуацию относительно работы шинного завода во Всеволожске, Ленинградская область. Согласно официальному заявления компании, предприятие продолжит работать на полную мощность, а опубликованное ранее сообщение о том, что завод якобы будет закрыт, «является некорректным». «Наше предприятие продолжает работать в штатном режиме, мы будем обеспечивать поставки нашим российским клиентам так же, как и экспортные», — заверил генеральный директор Nokian Tyres Россия заявил Андрей Пантюхов.

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25 февраля Reuters сообщил, якобы Nokian перенесет производство некоторых линеек шин из России в Финляндию и США, чтобы подготовиться к возможным санкциям. Тогда же появилась информация, что компания перевозит шины с российских складов «ближе к своим клиентам», и распространились слух о вероятном закрытии производственной площадки.

«Сообщения СМИ о том, что завод Nokian Tyres во Всеволожске якобы останавливает свою деятельность или рассматривается вопрос об уходе компании из России, абсолютно не соответствуют действительности», — заявили в российском офисе компании.

В настоящее время всеволожское предприятие работает в штатном режиме. «Мы корректируем логистические потоки для обеспечения плановых поставок клиентам, продолжаем поставку сырья на заводы и работаем над оптимальным распределением объемов производства между заводами Nokian Tyres в России, Финляндии и США, — пояснил представитель компании. — Оптимизация распределения выпуска ключевых линеек была начата в рамках стратегии роста, объявленной в сентябре 2021 года, и не влияет на общие объемы производства». Более того, в 2022 году концерн намерен укрепить свои позиции на российском рынке.