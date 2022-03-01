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10 часов назад

Новый Mercedes-AMG SL оснастят 2,0-литровым мотором

Motor.ruиещё 1

Новый Mercedes-AMG SL оснастят 2,0-литровым четырёхцилиндровым мотором, сообщает портал MB Passion Blog. Малолитражный двигатель появится под капотом родстера начального уровня, причем бензиновый агрегат будет работать в связке с 48-вольтовым стартер-генератором. По данным инсайдеров, базовый Mercedes-AMG SL 43 разовьёт 390 лошадиных сил, а ещё 20 лошадиных сил на разгонах сможет добавить гибридная система. Премьеру ждут в конце марта.

Новый Mercedes-AMG SL оснастят 2,0-литровым мотором
Фото: © Mercedes-AMG SL© Mercedes-AMG SL

Новый Mercedes-AMG SL дебютировал пять месяцев назад с восьмицилиндровыми турбомоторами. Базовая версия с «турбочетвёркой» будет выглядеть похоже, разве что упростится обвес, а вместо прямоугольных патрубков выхлопной системы появятся овальные.

По данным немецких журналистов, AMG SL 43 оснастят двигателем M 254, который известен по новому Mercedes-Benz C 300. Для спорткара силовой агрегат модернизируют — появится встроенный стартер-генератор и электрический турбонагнетатель Garrett с системой MGU-H, как у болидов Формулы-1. В результате отдача увеличится с 258 до 390 лошадиных сил.

Если инсайд верен, то у мотористов из Аффальтербаха будет две мощных электрифицированных силовых установки на основе 2,0-литровых «турбочетвёрок» — умеренный гибрид на основе M 254 и заряжаемый гибрид на основе M 139.

Ожидается, что гибридная система с двигателем M 254 будет ставится на «заряженные» модели с индексом «43» — AMG SL, новый AMG C-Class и будущий AMG GT купе. Более мощную «розеточную» силовую установку с M 139 прочат новому Mercedes-AMG C 63.

Автоновости,Mercedes-Benz,
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