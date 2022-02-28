Toyota остановит работу заводов в Японии «из-за кибератаки»

Компания Toyota 1 марта останавливает работу всех своих заводов в Японии «из-за кибератак» на одного из поставщиков. Об этом пишет Nikkei Asia.

По данным источников издания, это решение было принято после того, как из-за хакерской атаки вышла из строя система управления поставками запчастей.

В компании отметили, что будет остановлена работа всех линий 14 заводов в Японии, сообщают «Автоновости дня».

«В связи с системным сбоем у одного из местных поставщиков нами было принято решение приостановить производство на всех 28 линиях 14 заводов в Японии (обе смены). Приносим извинения за неудобства нашим клиентам», - заявили в Toyota.

При этом остановка заводов компании повлияет на производство около 10 000 автомобилей, или около 5% месячного объема производства Toyota в Японии. В компании изучают сложившуюся ситуацию на предмет возвращения к нормальному графику работы после 2 марта.