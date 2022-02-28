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1 час назад

Компания Volvo приостановила поставки машин в Россию

Газета.Ruиещё 1

Шведский автопроизводитель Volvo Cars приостановил поставки автомобилей на российский рынок, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Volvo приостановила поставки машин в Россию
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В публикации говорится, что решение было принято из-за потенциальных рисков, связанных с торговлей с Россией, включая санкции, введенными Евросоюзом и США.

Несколькими часами ранее стало известно, что Volvo решила приостановить производство в Калуге и продажи коммерческого транспорта в России из-за событий на Украине.

Компания Chery уже объявила об остановке закупок автомобилей для продажи в РФ, также сообщалось о подобных действиях других марок, в числе которых Volkswagen, Jaguar Land Rover, Audi и Skoda.

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