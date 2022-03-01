В России ужесточили правила выдачи водительских прав

При получении обязательной медицинской справки для водительских прав лишенные их ранее россияне будут сдавать дополнительные анализы. Новые правила вступили в силу с 1 марта 2022 года.

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Согласно приказу Минздрава РФ, водителям, лишеннм ранее прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного, или наркотического опьянения, либо за отказ от прохождения освидетельствования, при получении медицинской справки потребуется сдавать анализы крови и мочи. Кроме того, данные меры будут применяться к тем, у кого в ходе прохождения медкомиссии на права будут выявлены симптомы алкогольной, либо наркотической зависимости — тремор рук, повышенная потливость, эмоциональная неустойчивость, низкий пульс и другие.

На остальных автомобилистов новые правила прохождения медкомиссии не распространяются. Им не потребуется сдавать дополнительные анализы.