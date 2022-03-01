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1 час назад

В России ужесточили правила выдачи водительских прав

Ura.Ruиещё 1

При получении обязательной медицинской справки для водительских прав лишенные их ранее россияне будут сдавать дополнительные анализы. Новые правила вступили в силу с 1 марта 2022 года.

В России ужесточили правила выдачи водительских прав
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно приказу Минздрава РФ, водителям, лишеннм ранее прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного, или наркотического опьянения, либо за отказ от прохождения освидетельствования, при получении медицинской справки потребуется сдавать анализы крови и мочи. Кроме того, данные меры будут применяться к тем, у кого в ходе прохождения медкомиссии на права будут выявлены симптомы алкогольной, либо наркотической зависимости — тремор рук, повышенная потливость, эмоциональная неустойчивость, низкий пульс и другие.

На остальных автомобилистов новые правила прохождения медкомиссии не распространяются. Им не потребуется сдавать дополнительные анализы.

Ранее изменения в правилах получения прав в разговоре с URA.RU анонсировал председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов. По его словам, помимо ужесточения данных правил, изменится и сама медицинская справка. В ней появится пункт, указывающий из-за чего проводилось освидетельствование автомбилиста ранее.

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