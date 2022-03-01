General Motors отказался поставлять автомобили в Россию

Американский автоконцерн General Motors приостанавливает экспорт автомобилей в Россию. Об этом сообщил в понедельник телеканал Fox Business со ссылкой на заявление автопроизводителя.
По его данным, поставки прекращаются на неопределенный срок. В компании подчеркнули, что "продолжают следить за развитием событий" в ситуации вокруг Украины и принимают меры с тем, чтобы "снизить негативное влияние" санкций. В свою очередь газета Detroit Free Press приводит комментарий представителя автоконцерна, который подчеркнул, что экспорт General Motors в РФ приостановлен "в силу ряда внешних факторов, включая перебои в цепочке поставок и другие вопросы вне сферы контроля компании".
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.