General Motors отказался поставлять автомобили в Россию

Американский автоконцерн General Motors приостанавливает экспорт автомобилей в Россию. Об этом сообщил в понедельник телеканал Fox Business со ссылкой на заявление автопроизводителя.

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По его данным, поставки прекращаются на неопределенный срок. В компании подчеркнули, что "продолжают следить за развитием событий" в ситуации вокруг Украины и принимают меры с тем, чтобы "снизить негативное влияние" санкций. В свою очередь газета Detroit Free Press приводит комментарий представителя автоконцерна, который подчеркнул, что экспорт General Motors в РФ приостановлен "в силу ряда внешних факторов, включая перебои в цепочке поставок и другие вопросы вне сферы контроля компании".