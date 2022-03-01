В России ужесточили правила выдачи водительских прав

При получении обязательной медицинской справки для прав на управление транспортными средствами лишенные их ранее граждане России будут сдавать дополнительные анализы, сообщает «Ура.ру».

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Новые правила вступили в силу с 1 марта. Согласно приказу Минздрава РФ, водителям, ранее лишенным прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения либо за отказ от прохождения освидетельствования, при получении медицинской справки потребуется сдавать анализы крови и мочи.

Также данные меры будут применяться к тем, у кого в ходе прохождения медкомиссии на права будут выявлены симптомы алкогольной, либо наркотической зависимости — тремор рук, повышенная потливость, эмоциональная неустойчивость, низкий пульс и другие.

Остальных автомобилистов новые правила прохождения медкомиссии не затронут. Однако и добропорядочных автомобилистов могут отправить на сдачу анализов, если медики обнаружат клинические признаки хронического употребления алкоголя или наркотиков