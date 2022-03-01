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1 час назад

Harley-Davidson приостановила поставки мотоциклов в Россию

Lenta.ru

Американский производитель мотоциклов Harley-Davidson приостанавливает поставки в Россию из-за санкций Запада, введенных после обострения ситуации на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Россияне больше не смогут купить мотоциклы Harley-Davidson
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что фирма приостановила свою деятельность в России, на которую, наряду с остальной Европой и Ближним Востоком, приходился 31 процент продаж ее мототехники в прошлом году.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто предупредил, что на фоне обострения ситуации вокруг Украины и новых ограничений против России в стране могут закрыться все иностранные автоконцерны. Вероятнее всего этого стоит ждать в случае введения технологических санкций, уверен он.

Крупнейшая американская корпорация General MotorsДженерал моторс») заявила, что приостанавливает экспорт автомобилей в Россию из-за ситуации на Украине и введения западных санкций против Москвы.

Некоторые шведские компании, в числе которых Volvo Cars и Scania, также сообщили о временной приостановке ведения бизнеса в России. Отмечается, что Volvo Cars решил приостановить продажи новых автомобилей в России из-за потенциальных рисков, которые могут возникнуть из-за торговли со страной.

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