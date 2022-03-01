Lada поставила новый рекорд. В рублях

С 1 марта 2022 года АвтоВАЗ изменил рекомендованные розничные цены на модели Lada. В среднем они выросли более чем на 15%, что является рекордом для современной истории марки.

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Напомним, что в стоимость автомобилей Lada с конца 2021 года включены "Набор автомобилиста" за 2400 рублей и "Набор аксессуаров" стоимостью до 30 тысяч рублей, от которых можно отказаться при покупке автомобиля.

С 1 марта стоимость автомобилей семейства Lada Granta повысилась на 86 000 рублей: так, за седан просят от 685 тысяч рублей вместо 599 тысяч, универсал стоит не 625 тысяч, а все 711 000 рублей.

Цена на Lada Vesta выросла на 170 000 рублей: теперь седан стоит больше миллиона - 1 033 000 рублей, универсал 1 235 000 рублей, Vesta Sport - от 1 509 000 рублей.

Lada Xray в зависимости от версии исполнения подорожал на 174-230 тысяч рублей: обычный хэтч теперь обойдётся чуть больше, чем в миллион рублей, Xray Cross - 1 153 000 рублей.

Рекордсменом последней переписи цен стал Lada Largus: плюс 247 000 рублей к прежнему прайсу. Если раньше за базовый универсал просили 829 900 рублей, то теперь его минимум - 1 077 000 рублей, цены на Largus Cross начинаются от 1 247 000 рублей, фургон стоит 1 085 000 рублей.

Lada Niva Travel прибавила в цене 124 тысячи рублей и стоит от 1 004 000 рублей. На 63 тысячи подорожала базовая Lada Niva Legend (теперь цена стартует с отметки 777 000 рублей), в максималке внедорожник прибавил 83 тысячи и стоит 857 000 рублей. На 83 000 рублей подорожала модель в пятидверном кузове, новая цена - от 877 000 рублей.

Lada Niva Bronto подорожала на 115 тысяч рублей - от 1 077 000 рублей.