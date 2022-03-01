Европейцы выбрали лучший автомобиль 2022 года

Подведены итоги европейского конкурса «Автомобиль года-2022» (Car of the Year 2022) — лучшей моделью европейцы признали электрический Kia EV6, который заработал наибольшее количество баллов. Соперниками корейского электрокара в финале были Renault Megane E-Tech и Hyundai Ioniq 5, которые заняли второе и третье места соответственно, а также Peugeot 308, Skoda Enyaq iV, Ford Mustang Mach-E и Cupra Born. Из всех перечисленных финалистов лишь одна модель — с традиционным двигателем внутреннего сгорания, и это Peugeot 308.

Фото: © caroftheyear.org © caroftheyear.org

Победитель европейского конкурса, Kia EV6, дебютировал в марте прошлого года и стал первой моделью марки на платформе E-GMP, разработанной концерном Hyundai Group для электромобилей. Помимо домашнего рынка, EV6 представлена в ряде европейских стран, США, Австралии и других регионах, а в течение 2022 года электрокар должен добраться до России — по крайней мере, такие планы Kia озвучивала прошлой осенью.

Kia уже выходила в финал Car of the Year, но не поднималась выше третьей строчки (Kia Ceed в 2019-м), так что эта победа стала для компании первой.

Что касается других моделей из семерки финалистов, то они в России не представлены. Это Renault Megane E-Tech, который набрал 265 баллов, Hyundai Ioniq 5 с результатом 261 балл (эта модель ранее была обещана россиянам, ее тоже ждут в течение 2022 года), Peugeot 308 (191 балл), Skoda Enyaq iV (185 баллов), Ford Mustang Mach-E (150 баллов) и Cupra Born (144 балла).