Сбой в логистике: остановился российский завод Hyundai

«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» («ХММР») был открыт в 2010 году. Производство автомобилей осуществляется по полному циклу: штамповка, сварка, окраска и сборка. Инвестиции в его строительство и дальнейшее развитие составили более 1 млрд долларов. В 2021 году на предприятии выпустили по 71 тыс. автомобилей моделей Solaris и Creta, которые входят в пятерку самых продаваемых на российском рынке. Также с петербургского конвейера сходит модель Kia Rio.