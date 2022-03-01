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2 часа назад

Российский завод Hyundai остановил работу из-за сбоев в логистике

Газета.Ru

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге приостановил работу 1 марта из-за перебоев в логистике, сообщает РИА «Новости». Производство планируется возобновить со следующей среды, 9 марта.

Сбой в логистике: остановился российский завод Hyundai
Фото: Александр Гальперин/РИА «Новости»Александр Гальперин/РИА «Новости»

«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» («ХММР») был открыт в 2010 году. Производство автомобилей осуществляется по полному циклу: штамповка, сварка, окраска и сборка. Инвестиции в его строительство и дальнейшее развитие составили более 1 млрд долларов. В 2021 году на предприятии выпустили по 71 тыс. автомобилей моделей Solaris и Creta, которые входят в пятерку самых продаваемых на российском рынке. Также с петербургского конвейера сходит модель Kia Rio.

Ранее сообщалось, что General Motors приостановил поставки и продажи автомобилей в России, аналогичное решение приняли в Volvo, а Volkswagen прекратил отгрузку автомобилей дилерам внутри РФ.

В сегменте коммерческой техники ограничить бизнес в России уже решили в Volvo, Scania и Daimler Truck.

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