Сбой в логистике: остановился российский завод Hyundai

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге приостановил работу 1 марта из-за перебоев в логистике, сообщает РИА «Новости». Производство планируется возобновить со следующей среды, 9 марта.
«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» («ХММР») был открыт в 2010 году. Производство автомобилей осуществляется по полному циклу: штамповка, сварка, окраска и сборка. Инвестиции в его строительство и дальнейшее развитие составили более 1 млрд долларов. В 2021 году на предприятии выпустили по 71 тыс. автомобилей моделей Solaris и Creta, которые входят в пятерку самых продаваемых на российском рынке. Также с петербургского конвейера сходит модель Kia Rio.
Ранее сообщалось, что General Motors приостановил поставки и продажи автомобилей в России, аналогичное решение приняли в Volvo, а Volkswagen прекратил отгрузку автомобилей дилерам внутри РФ.
В сегменте коммерческой техники ограничить бизнес в России уже решили в Volvo, Scania и Daimler Truck.