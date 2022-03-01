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1 час назад

«Икс-шесть», но не BMW. Показана новая «Газель» по-китайски

Wroom.ru

Китайская марка Karry, принадлежащая компании Chery, начала предлагать на местном рынке новый малотоннажный грузовик.

«Икс-шесть», но не BMW: новая «Газель» по-китайски
Фото: Chery Karry X6Chery Karry X6

Возможно, эта новость не заслуживала бы отдельного внимания, но нам понравилось название модели — Karry X6. Точно как у кроссовера BMW. А по формату грузовичок похож на нашу «Газель» — платформа длиной 3,4 метра, грузоподъёмность до полутора тонн, двускатные шины и рессорная подвеска сзади.

Компания считает, что Karry X6 подойдёт и для города, и для сельской местности. У машины есть варианты с одинарной и двухрядной кабиной, а под капотом стоит бензиновый 1,6-литровый мотор мощностью 122 л. с. в паре с пятиступенчатой механикой.

Простая конструкция, скромное оснащение и не самый мощный двигатель позволили сделать цену машины весьма привлекательной. В Китае базовый Karry X6 стоит 48 тысяч юаней — это всего 700 тысяч рублей даже по текущему взлетевшему курсу.

Автоновости,Chery Karry,Chery,BMW,
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