«Икс-шесть», но не BMW: новая «Газель» по-китайски

Китайская марка Karry, принадлежащая компании Chery, начала предлагать на местном рынке новый малотоннажный грузовик.
Возможно, эта новость не заслуживала бы отдельного внимания, но нам понравилось название модели — Karry X6. Точно как у кроссовера BMW. А по формату грузовичок похож на нашу «Газель» — платформа длиной 3,4 метра, грузоподъёмность до полутора тонн, двускатные шины и рессорная подвеска сзади.
Компания считает, что Karry X6 подойдёт и для города, и для сельской местности. У машины есть варианты с одинарной и двухрядной кабиной, а под капотом стоит бензиновый 1,6-литровый мотор мощностью 122 л. с. в паре с пятиступенчатой механикой.
Простая конструкция, скромное оснащение и не самый мощный двигатель позволили сделать цену машины весьма привлекательной. В Китае базовый Karry X6 стоит 48 тысяч юаней — это всего 700 тысяч рублей даже по текущему взлетевшему курсу.