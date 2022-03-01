«АвтоВАЗ» объявил о росте цен на свою продукцию

Компания «АвтоВАЗ» объявила о резком росте цен на свою продукцию. Об этом сообщает сегодня, 1марта, motor.ru.
Базовая модель Lada Granta теперь стоит 684900 рублей (ранее 598900), Vesta в«минималке» более одного миллиона (ранее 862900), трехдверная Niva 776900 (ранее 713900), Largus почти 1,1 миллиона (ранее 829900), X-Ray больше миллиона (ранее 829900).
Ранее нафоне санкций Запада из-за военной операции РФнаУкраине шведская компания Volvo (принадлежит китайскому концерну Geely) заявила о приостановке поставок своих автомбилей вРоссию. Аналогичное заявление сделала шведская фирма Scania.
Остановили поставки машин General Motors, Audi, BMW, Mercedes, Citroen, Land Rover.