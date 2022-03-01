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24 минуты назад

«АвтоВАЗ» объявил о росте цен на свою продукцию

Свободные новости

Компания «АвтоВАЗ» объявила о резком росте цен на свою продукцию. Об этом сообщает сегодня, 1марта, motor.ru.

«АвтоВАЗ» объявил о росте цен на свою продукцию
Фото:  Артем Геодакян / ТАСС Артем Геодакян / ТАСС

Базовая модель Lada Granta теперь стоит 684900 рублей (ранее 598900), Vesta в«минималке» более одного миллиона (ранее 862900), трехдверная Niva 776900 (ранее 713900), Largus почти 1,1 миллиона (ранее 829900), X-Ray больше миллиона (ранее 829900).

Ранее нафоне санкций Запада из-за военной операции РФнаУкраине шведская компания Volvo (принадлежит китайскому концерну Geely) заявила о приостановке поставок своих автомбилей вРоссию. Аналогичное заявление сделала шведская фирма Scania.

Остановили поставки машин General Motors, Audi, BMW, Mercedes, Citroen, Land Rover.

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