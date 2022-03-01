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1 час назад

Штраф за техосмотр увеличили

Лера Букина

В России с 1 марта вступают в силу поправки в КоАП, предусматривающие увеличение штрафа за отсутствие техосмотра (ТО) до двух тысяч рублей. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Штраф за техосмотр увеличили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о владельцах автомобилей, чьи машины подлежат обязательному ТО.

Также Министерство транспорта приняло решение ужесточить требования к фотографированию в пунктах техосмотра. Напомним, что раньше требовалось предоставить два снимка автомобиля — спереди и сзади. Сейчас авто необходимо будет фотографировать спереди, сзади и сбоку, а рядом с ним в полный рост должен находиться технический эксперт.

Благодаря нововведениям можно будет избегать фальсификации снимков, загружаемых в информационную систему Министерства внутренних дел.

Ранее сообщалось, что каждая седьмая машина такси в Москве оказалась неисправна. Сотрудникам Госавтоинспекции в ходе рейда с 4 по 6 февраля удалось проверить более 27 тыс. автомобилей. Как выяснилось, 3800 из них оказались повреждены.

Закон об отмене обязательного техосмотра, который коснулся владельцев легковых автомобилей и мотоциклов, был подписан президентом России 31 декабря 2021 года. Это касается транспортных средств, которые находятся в собственности физических лиц и используются в личных целях. Обязанность проходить техосмотр сохранится в отношении такси, автобусов, грузовых автомобилей, транспорта, который используется в служебных и коммерческих целях.

Автоновости,Вячеслав Володин,ГИБДД,Госдума,
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