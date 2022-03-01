Volkswagen остановит производство в Германии

Компания Volkswagen остановит производство на двух заводах в Германии на этой неделе из-за сбоя в логистике, сообщает Automotive News. По словам представителя компании, трудности с выпуском электромобилей на двух заводах связаны с задержками доставки деталей из Украины — в частности, электрических кабелей украинского производства.

Фото: Volkswagen Volkswagen

«В глобальную сеть Volkswagen Group входят более 40 тыс. поставщиков, некоторые из них находятся на западе Украины. Из-за текущей ситуации в этом регионе возможны перебои в цепочке поставок», — говорится в сообщении.

Производство остановят на заводе в Цвиккау со вторника по пятницу и на заводе в Дрездене со среды по пятницу. Сбой в логистике повлиял на производство компактных электромобилей марок Volkswagen, Audi и Cupra, построенных на платформе MEB VW Group.

Отмечается, что Цвиккау является важным европейским центром производства электромобилей Volkswagen. Согласно данным немецкой газеты Handelsblatt, на этом заводе производится почти 1200 электромобилей в день.

Российский завод Hyundai уже остановил работу из-за сбоев в логистике, по этой же причине в Mitsubishi допустили приостановку бизнеса в России.