Россию исключили из жюри международного конкурса «Автомобиль года»

От России в жюри входили Сергей Знаемский («Авторевю») и Вадим Овсянкин («Ведомости»). Представители конкурса отметили, что даже если бы их голоса были учтены, это никак бы не сказалось на итоговых результатах — победитель и остальные номинанты остались на своих местах.