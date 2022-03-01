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1 час назад

Россию исключили из жюри международного конкурса «Автомобиль года»

Газета.Ru

Представителей России отстранили от участия в голосовании «Автомобиль года» (Car of the Year) из-за событий на Украине, сообщает комитет жюри европейского конкурса.

Россию исключили из жюри международного конкурса «Автомобиль года»
Фото: Car of the YearCar of the Year

От России в жюри входили Сергей Знаемский («Авторевю») и Вадим Овсянкин («Ведомости»). Представители конкурса отметили, что даже если бы их голоса были учтены, это никак бы не сказалось на итоговых результатах — победитель и остальные номинанты остались на своих местах.

По итогам голосования жюри, в котором остались 59 журналистов из 21 страны, звание автомобиля года присудили электрическому кроссоверу Kia EV6.

В финале EV6 набрал 279 очков. Следом в рейтинге расположились Renault Megane E-Tech (265 очков), Hyundai Ioniq 5 (261 очко), Peugeot 308 (191 очко), Skoda Enyaq iV (185 очков), Ford Mustang Mach-E (150 очков) и Cupra Born (144 очка).

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