Bosch останавливает поставки автомобильных комплектующих в Россию

Немецкая компания Bosch, которая является ведущим мировым поставщиком запчастей для автомобильной промышленности, остановила поставки деталей в Россию по причине резкого падения курса рубля и проблем с логистикой, сообщает Autonews.ru со ссылкой на Ассоциации дистрибьюторов автомобильных комплектующих (АДАК). В самой Bosch, которая является в том числе поставщиком АвтоВАЗа, «Мотору» заявили, что компания «продолжает выполнять свои обязательства».

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Bosch поставляет в Россию стеклоочистители, АКБ, светотехнику, фильтры, свечи, тормозные системы, ремни, стартеры-генераторы, системы бензинового и дизельного впрыска и другие компоненты как для легкового, так и для коммерческого транспорта. Кроме того, компания предоставляет технологии для диагностики и ремонта автомобилей.

В российском офисе Bosch «Мотору» сообщили, что компания продолжает выполнять свои обязательства, насколько это возможно. «Ситуация быстро меняется, мы следим за развитием событий и корректируем нашу работу с учетом меняющихся обстоятельств», — добавил представитель компании.

Bosch также является единственным поставщиком электронных компонентов систем ABS и ESP для автомобилей Lada — они выпускаются заводом «Роберт Бош Самара». Из-за нехватки электронных комплектующих на фоне глобального дефицита полупроводников АвтоВАЗ последние полгода практически каждую неделю вынужден вводить режим простоя на сборочных линиях.