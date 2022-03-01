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2 часа назад

Bosch останавливает поставки автомобильных комплектующих в Россию

Motor.ru

Немецкая компания Bosch, которая является ведущим мировым поставщиком запчастей для автомобильной промышленности, остановила поставки деталей в Россию по причине резкого падения курса рубля и проблем с логистикой, сообщает Autonews.ru со ссылкой на Ассоциации дистрибьюторов автомобильных комплектующих (АДАК). В самой Bosch, которая является в том числе поставщиком АвтоВАЗа, «Мотору» заявили, что компания «продолжает выполнять свои обязательства».

Bosch останавливает поставки автомобильных комплектующих в Россию
Фото: DepositphotosDepositphotos

Bosch поставляет в Россию стеклоочистители, АКБ, светотехнику, фильтры, свечи, тормозные системы, ремни, стартеры-генераторы, системы бензинового и дизельного впрыска и другие компоненты как для легкового, так и для коммерческого транспорта. Кроме того, компания предоставляет технологии для диагностики и ремонта автомобилей.

В российском офисе Bosch «Мотору» сообщили, что компания продолжает выполнять свои обязательства, насколько это возможно. «Ситуация быстро меняется, мы следим за развитием событий и корректируем нашу работу с учетом меняющихся обстоятельств», — добавил представитель компании.

Bosch также является единственным поставщиком электронных компонентов систем ABS и ESP для автомобилей Lada — они выпускаются заводом «Роберт Бош Самара». Из-за нехватки электронных комплектующих на фоне глобального дефицита полупроводников АвтоВАЗ последние полгода практически каждую неделю вынужден вводить режим простоя на сборочных линиях.

Некоторые компании ранее уже приостановили свою деятельность в России. В их числе шведские Volvo и Scania, а также Daimler Truck, который прекратил сотрудничество с КамАЗом и заморозил поставки комплектующих для российских грузовиков.

Автоновости,Daimler,Volvo,Lada,Роберт Бош,Автоваз,
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