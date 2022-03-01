Плюс 1,5 млн рублей: Toyota переписала прайс-листы в России

Компания Toyota переписала прайс-листы на автомобили в России 1 марта. Вся линейка автопроизводителя в зависимости от модели подорожала на сумму от 357 тыс. до 1,5 млн руб., сообщает Quto.

Фото: toyota.ru toyota.ru

Наименьшая прибавка в 357 тыс. руб. затронула самую доступную модель японской марки — седан Toyota Corolla. Теперь он стоит от 1 млн 955 тыс. руб. Максимальная прибавка в 1,5 млн руб. зафиксирована у Land Cruiser 300 — внедорожник в «базе» стоит от 7,28 млн руб. На четыре с лишним сотни тысяч рублей увеличилась цена моделей Camry (от 2,5 млн руб.) и C-HR (от 2,63 млн руб.).

Кроссовер RAV4 теперь обойдется минимум в 2,67 млн руб. (прибавка составила 502 тыс. руб.); внедорожник Fortuner стоит от 3,76 млн руб. (+687 тыс. руб.); пикап Hilux — от 3,64 млн руб. (+602 тыс.); Land Cruiser Prado — от 3,95 млн руб. (+714 тыс.); минивэн Hiace — от 4,48 млн руб. (+ 738 тыс. руб.); вседорожник Highlander — от 5,26 млн руб. (+963 тыс. руб.); минивэн Alphard — от 7,76 млн руб. (+1,29 млн руб.).

Резкий скачок связан с падением курса рубля из-за экономических санкций в отношении РФ. Ранее 1 марта стало известно, что «АвтоВАЗ» поднял цены на автомобили Lada на сумму до 247 тыс. руб.