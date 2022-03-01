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1 час назад

В России ввели новый штраф для водителей

Lenta.ru

С 1 марта в России начали действовать новые правила для водителей. Теперь за управление автомобилем без полученной после техосмотра (ТО) диагностической карты владелец транспорта рискует получить штраф. Это касается такси, автобусов и грузовиков, уточняет «Ъ».

Размер введенного штрафа за отсутствие диагностической карты — 2000 рублей. Проверку документа будут проводить инспекторы. Ужесточились и правила фотографирования автомобилей во время техосмотра. Ранее требовалось два снимка — в начале и в конце проверки, а с 1 марта владелец машины должен также предоставить фото проверившего машину эксперта в полный рост и в анфас. Кроме того, пунктов техосмотра станет в четыре раза меньше, так как около 3000 операторов из ранее прошедших аккредитацию Российского союза автостраховщиков (РСА) не прошли повторную проверку.

Под правила попадают только коммерческие машины — владельцы легковых автомобилей и мотоциклов все еще освобождены от обязательного техосмотра. Исключением являются легковые машины старше четырех лет, от водителей которых при перерегистрации теперь также требуется диагностическая карта. Поправки в правилах направлены на борьбу с мошенниками, передающими в Единую автоматизированную систему техосмотра (ЕАИСТО) МВД фото автомобилей, не проходивших ТО.

Ранее в МВД предложили ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения для мигрантов. Теперь иностранным гражданам грозит высылка за пределы России из-за вождения в нетрезвом виде или правонарушений коррупционной направленности.

Автоновости,Видео,
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