Рамный внедорожник Ford Everest сменил поколение

Ford Everest, построенный на базе пикапа Ranger, сменил поколение. От Рейнджера внедорожнику досталась рама, передняя часть кузова, шасси с неразрезным задним мостом (при этом вместо рессор у Эвереста пружины) и гамма двигателей, в которую входит в том числе 3,0-литровый турбодизель V6, знакомый по Ford F-150. Основными рынками для модели остаются Таиланд и Индия, а сборку запустят во второй половине года на таиландском заводе марки, на котором уже собирают Ranger.

Фото: © Ford Thailand © Ford Thailand

Внешне новинка преобразилась по тому же сценарию, что и Ranger, который сменил поколение в ноябре прошлого года, — наиболее заметным изменение стало появление С-образных светодиодных ходовых огней. Увеличилось расстояние между осями, колея стала шире на пять сантиметров, а доработанные амортизаторы сделали внедорожник более устойчивым на дороге. Моторный отсек теперь вместительнее и в нем появилось место для 12-вольтового аккумулятора.

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В список оснащения теперь матричные фары (они доступны только в топовой комплектации), 20-дюймовые диски, а в салоне устанавливается экран цифровая панель диагональю 8,0 или 12,4 дюйма и мультимедийная система SYNC 4 с 10- либо 12-дюймовым экраном. Следом за Ranger внедорожник обзавелся адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе, а в самой дорогой комплектации предусмотрена центральная подушка, раскрывающаяся между водителем и пассажиром.

Для нового Everest предложат четыре силовые установки на выбор. Это дизельные двухлитровые «четверки» с одним или двумя турбокомпрессорами, трехлитровый дизельный V6 и 2,3-литровый четырехцилиндровый бензиновый EcoBoost (его предложат на некоторых рынках). Отдачу моторов в компании пока не раскрывают, зато известно, что младшие агрегаты в линейке работают с шестидиапазонным автоматом, а мощные двигатели — с десятидиапазонной автоматической коробкой передач. Привод — подключаемый либо постоянный полный.